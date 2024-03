Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher von Bewohnern überrascht

Möhnesee-Stockum (ots)

Einen großen Schreck bekamen die beiden Anwohner eines Einfamilienhauses in der Straße Mestefeld in Möhnesee-Stockum, als sie bei ihrer Heimkehr am 09.03. gegen 21:15 Uhr Geräusche im Obergeschoss feststellten. Auf Rufe, ob dort jemand sei, konnten die Bewohner hören, dass zwei Personen über einen im 1. Obergeschoss befindlichen Balkon auf die darunter befindliche Holzterrasse sprangen. Dann konnten zwei dunkel gekleidete Personen dabei beobachtet werden, wie sie über einen angrenzenden Acker hinweg die fußläufige Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen, die Unterstützung von einem Polizeihubschrauber erhielten, verlief negativ. Betreten konnten die unbekannten Täter das Objekt, nachdem sie die rückwärtige Terassentür aufgehebelt hatten. Über einen eventuellen Beutenschaden liegen der Polizei noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer am Abend des 09.03. Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen.

