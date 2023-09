Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Methler (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (23.09.2023) durch das gewaltfreie Öffnen eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Spiekerstraße in Kamen Methler eingebrochen.

Nachdem sie zwischen 18.40 Uhr und 21.40 Uhr im Haus alle Schubladen und Schränke durchwühlt hatten, flüchteten sie über die Terrassentür. Nach bisherigen Angaben wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Kamen unter der Telefonnummer 02307-921-3220 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell