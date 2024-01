Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn

Pinneberg - Kontrolle von Taxi-Fahrzeugen und Geschwindigkeitskontrolle - Polizei stellt Verstöße fest

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Freitag (12.01.2024) führten Einsatzkräfte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn in den beiden Stadtgebieten Kontrollen an drei Orten in einer Gesamtzeit von 16:00 Uhr bis 22:15 Uhr durch.

An den Bahnhöfen Elmshorn und Pinneberg standen Taxi-Fahrzeuge im Fokus der Kontrollen, die insbesondere im Hinblick auf das Vorliegen der vorgeschriebenen Dokumente überprüft wurden. Bei einer Gesamtzahl von 15 kontrollierten Taxen mussten 14 Verstöße festgestellt werden, die in Berichtsform der zuständigen Abteilung des Kreises Pinneberg mitgeteilt werden.

Im Anschluss führten die Einsatzkräfte eine Geschwindigkeitskontrolle in der Geschwister-Scholl-Straße in Elmshorn durch. Bei insgesamt 70 gemessenen Fahrzeugen fuhren acht Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit. Die höchste Überschreitung erreichte ein Taxi-Fahrer mit knapp 50 km/h bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30 km/h. Die Polizei leitete die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und kündigt weitere Verkehrskontrollen in den Stadtgebieten an.

