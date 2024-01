POL-SE: Pinneberg - Zwei Täter nach Tankstellenraub flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Montag (15.01.2024) ist es in der Straße "Bahrenbrook" zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus gekommen, bei dem die unbekannten Täter eine höhere Summe Bargeld entwendeten. In einem Zeitraum von 17:45 Uhr bis 20:35 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in das Haus ...

