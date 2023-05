POL-WAF: Beckum. Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss

Warendorf (ots) - Auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen ereignete sich am Sonntag, 14.5.2023 um 17.20 Uhr ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 26-Jährige aus Ahlen befuhr mit ihrem VW die B 58 in Richtung Beckumer Straße. Auf Höhe der Feuerwache hielt sie an der rot zeigenden Ampel an. Der hinter ihr fahrende 33-Jährige Ahlener konnte seinen Opel rechtzeitig stoppen, während der in gleicher Richtung ...

mehr