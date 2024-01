Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Einbrecher erbeuten Bargeld aus Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (15.01.2024) ist es in der Straße "Bahrenbrook" zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus gekommen, bei dem die unbekannten Täter eine höhere Summe Bargeld entwendeten.

In einem Zeitraum von 17:45 Uhr bis 20:35 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten ein Zimmer nach Stehlgut. Im Anschluss flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte stellte den Einbruch bei ihrer Rückkehr nach Hause fest.

Nach den ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter über 4.000 Euro Bargeld und verursachten einen Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell