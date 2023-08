Polizeipräsidium Ulm

Von Sonntag auf Montag machte ein Unbekannter Beute in Ulm.

Am Montag gegen 6.15 Uhr entdeckte der 36-Jährige sein aufgebrochenes Auto in der Königstraße. Das hatte er am Sonntag gegen 21.45 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Aus dem Auto stahl ein Unbekannter zwei Rucksäcke mit Kleidung und Brillen. Auch einen Laptop und Bargeld nahm der Täter mit. Im Rahmen der Spurensicherung stellte die Polizei fest, dass die Beifahrertür beim Aufbruch beschädigt wurde. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

