Polizei Pirmasens (ots) - Am 11.08.2023, gegen 22:30 Uhr, beobachtete eine Zeugin einen Verkehrsunfall in der Lothringer Straße in Pirmasens-Niedersimten. Dabei streifte ein PKW-Fahrer ein geparktes Fahrzeug beim Vorbeifahren und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallermittlungen wurde die Halteranschrift des flüchtigen Unfallbeteiligten aufgesucht. Geöffnet wurde am Wohnanwesen nicht, jedoch konnte ...

mehr