Bad Segeberg (ots) - Am Montag (15.01.2024) ist es in der Straße "Friedrichshulder Stieg" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem eine aufmerksame Nachbarin einen unbekannten Täter im Nachbarhaus sichtete und die Polizei verständigte. Der Eindringling verlor diverses Stehlgut auf der Flucht. ...

