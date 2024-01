Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Nachbarn bemerken Einbrecher im Einfamilienhaus - Täter flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (15.01.2024) ist es in der Straße "Friedrichshulder Stieg" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem eine aufmerksame Nachbarin einen unbekannten Täter im Nachbarhaus sichtete und die Polizei verständigte. Der Eindringling verlor diverses Stehlgut auf der Flucht.

Gegen 18:50 Uhr drang ein unbekannter Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten nach Stehlgut.

Zwei Anwohner aus einem anliegenden Nachbarhaus nahmen Taschenlampenschein aus dem Objekt wahr und informierten per Notruf umgehend die Polizei über ihre Feststellungen.

Die sofort eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen stellten vor Ort tatsächlich einen Einbruch fest. Der Täter hatte sich allerdings bereits in Richtung "Kameruner Weg" und weiter in unbekannte Richtung entfernt.

Im rückwärtigen Bereich des tatbetroffenen Hauses fanden die Einsatzkräfte diversen Schmuck und eine Armbanduhr auf, die der Flüchtige zuvor vermutlich verloren hatte.

Zu den Werten der aufgefundenen Gegenstände konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die beiden Zeugen beschrieben den Täter als schlank mit einer geschätzten Körpergröße von 180 bis 185 cm. Zudem war er komplett dunkel gekleidet und hatte entweder helles Haar oder eine helle Mütze auf dem Kopf.

Ob der unbekannte Täter alleine handelte oder weitere Mittäter an dem Einbruch beteiligt waren, kann bisher nicht bestimmt werden.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg, dortiges Sachgebiet 4, bittet um Mitteilung weiterer Täterhinweise oder Auffälligkeiten in Tatortnähe, die unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell