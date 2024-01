Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (15.01.2024) ist es zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Eichenweg gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten offensichtlich hauptsächlich das Obergeschoss. Dort wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Gefundene Schmuckbehältnisse wurden entleert und der Schmuck entwendet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht die Schadenshöhe noch nicht fest, da die Eigentümer erst sichten müssen, was alles entwendet wurde. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer im Tatzeitraum im Eichenweg, Nähe Buchenweg und Theodor-Storm-Straße, verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat. Diesbezügliche Erkenntnisse können telefonisch unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

