POL-FR: Freiburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 31.01.2023, ereignete sich gegen 16:00/16:15 Uhr an der Einmündung Wiesentalstraße/Clara-Immerwahr-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 22-jährigen Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die Fahrradfahrerin zuvor den baulich getrennten Fahrradweg der Wiesentalstraße in östliche Richtung. Der später unfallbeteiligte weiße Pkw befuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Wiesentalstraße in dieselbe Fahrtrichtung. Bei der Einmündung der Wiesentalstraße/Clara-Immerwahr-Straße bog der weiße Pkw rechts in die Clara-Immerwahr-Straße ab. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang des Pkws mit der Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin kam daraufhin zu Sturz und wurde leicht verletzt. Der weiße Pkw entfernte sich im Anschluss ohne Anzuhalten von der Unfallstelle in südliche Richtung.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100, in Verbindung zu setzen.

