Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: wieder hochwertiges E-Bike aus Keller entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch 25.01.2023, bis Montag, 30.01.2023, wurde in der Unterdorfstraße aus einem Mehrfamilienhauses ein, in einem Kellerabteil, verschlossen abgestelltes E-Bike der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.600 Euro. Aufgrund der Zunahme von Fahrraddiebstählen aus Kellern und Hauseingängen in Lörrach und Steinen sollten folgende Hinweise grundsätzlich beachtet werden: - Halten sie Hauseingangstüren und Kellertüren verschlossen - Vergewissern sie sich, wer und warum jemand Einlass in das Haus wünscht - Kellerräume gehören abgeschlossen - In Kellern oder Hauseingänge abgestellte Fahrräder sollte man zusätzlich mit einem hochwertigen Fahrradschloss sichern, bestenfalls irgendwo anschließen

