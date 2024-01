Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Verkehrsunfallflucht nach Berührung im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 10.01.2024 (Mittwoch) ist es in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen.

Ein 40-jähriger Appener befuhr mit einem grauen Pkw-Audi-A4-Avant mit Esslinger (ES) Kennzeichen die Mühlenstraße in Richtung Appen. In Höhe des Golfparks kam es dann zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Appener fuhr auf den Parkplatz des Golfparks und sah, dass auch sein Unfallgegner angehalten hatte. Dieser war ausgestiegen und stand am Fahrbahnrand neben seinem Fahrzeug. Zunächst sei der Fahrzeugführer dann ein paar Schritte in seine Richtung gegangen. Plötzlich sei dieser jedoch umgedreht, in sein Fahrzeug gestiegen und dann in Richtung Pinneberg weggefahren.

Beschreibung des Fahrzeugführers: - Ca. 1,80 - 1,85 m groß,

- sportlich, kräftig, - braune kurze Haare, - weiße Jacke, blaue Jeans, schwarze - Umhängetasche.

Beschreibung des Fahrzeuges: - Pkw vermutlich Honda-Jazz, - Farbe silber, - Vermutlich ukrainisches Kennzeichen.

Hinweise zu diesem Unfall nimmt die Polizeistation Rellingen unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegen.

