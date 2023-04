BPOL NRW: Schmuggler von über einem halben Kilogramm Marihuana von Bundespolizei gestellt - starker Cannabisgeruch hatte ihn verraten - Haftrichter erlässt Untersuchungshaft

Dortmund - Witten (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag (18. April) kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen jungen Mann. Dieser wurde unter anderem per Haftbefehl gesucht. Zudem führte er Drogen und ein Einhandmesser mit sich. Gegen 15:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund. Am Nordeingang hielten sie einen ...

