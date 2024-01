Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Junge Frau von zwei Männern belästigt und geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Montagmorgen (15.01.2024) ist es in der Straße "Lieth" zu einer Belästigung sowie zu einer Körperverletzung durch zwei unbekannte Männer gekommen, bei der eine 23-jährige Frau leicht verletzt wurde.

Zwischen ungefähr 3:00 Uhr bis 5:00 Uhr morgens sprachen zwei unbekannte, männliche Personen die Geschädigte auf dem Gehweg in der Nähe des "Heidmühlenwegs" an. Im weiteren Verlauf hielt ein Beschuldigter die Frau an den Armen und berührte sie unsittlich am Oberkörper.

Als die 23-Jährige sich wehrte, schlug derselbe Beschuldigte die Frau ins Gesicht. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer in Richtung "Heidmühlenweg".

Die Geschädigte beschrieb die zwei Täter im Rahmen der nachträglichen Anzeigenaufnahme mit einer ungefähren Körpergröße von 185 cm und einem geschätzten Alter von 28 bis 35 Jahren. Beide Personen hatten einen Vollbart sowie dunkle Augen und waren mit einer dunklen Winterjacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Übermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise zu der geschehenen Tat sowie zu den unbekannten Tätern unter der Rufnummer 04121-803-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell