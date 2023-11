Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Radfahrer erliegt seinen Verletzungen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.11.2023

Odenthal (ots)

Wie die Polizei Rhein-Berg am Mittwoch berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5649355), ist es am Dienstag (14.11.) auf der Bergstraße in Odenthal zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem 69-jähriger Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat. Er wurde nach dem Unfall in einem Klinikum intensivmedizinisch behandelt und wie nun bekannt wurde, ist er dort am gestrigen Tag (16.11.) seinen Verletzungen erlegen. (ct)

