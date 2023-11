Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - Fahrradfahrer erleidet lebensgefährliche Verletzungen - Zeugen gesucht

Odenthal (ots)

Am gestrigen Dienstag (14.11.) wurden Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt in den Ortsteil Glöbusch alarmiert, nachdem sich dort ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer ereignet hatte.

Eine 36-jährige Kürtenerin hatte gegen 11:50 Uhr mit ihrem Citroen die Schlinghofener Straße befahren und beabsichtigte an einer Einmündung nach rechts auf die übergeordnete Bergstraße abzubiegen. Nach eigenen Angaben stoppte sie ihren Pkw vor dem Einmündungsbereich und fuhr erst wieder an, nachdem sie aus beiden Richtungen keinen anderen Verkehrsteilnehmer wahrgenommen hatte. Offenbar übersah sie jedoch einen von rechts kommenden 69-jährigen Fahrradfahrer aus Odenthal, der die Bergstraße linksseitig auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Blecher befuhr. Es handelt sich in diesem Bereich um einen Geh- und Radweg für beide Fahrtrichtungen. Der Fahrradfahrer wurde unter dem Pkw der Kürtenerin eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Auch die Kürtenerin wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Düsseldorf unterstützt. Das Fahrrad, an dem ein Schaden von schätzungsweise 200 Euro entstand, sowie der Citroen wurden als Beweismittel sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich für circa drei Stunden vollständig gesperrt. Die Polizei Rhein-Berg bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich beim Verkehrskommissariat Burscheid unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

