Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bargeld und Schmuck bei Tageswohnungseinbruch gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (14.11.) wurde im Stadtteil Hand in eine in Hochparterre liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße eingebrochen.

Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung gegen 18:15 Uhr verlassen und bei ihrer Rückkehr gegen 20:20 Uhr den Einbruch festgestellt. Der oder die unbekannten Täter hatten ein in Kippstellung befindliches Fenster aufgehebelt und sich so gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck im Wert von einem jeweils mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf, führte eine Spurensicherung durch und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu diesem Einbruch machen können. Hinweise werden vom Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

