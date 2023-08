Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht bei Hotel Pfalzblick

Dahn (ots)

Im Zeitraum vom 22.08.2023 bis zum 25.08.2023 stellte die Geschädigte ihren PKW, einen Mercedes-Benz Typ B-Klasse, ordnungsgemäß auf dem Hotelgäste-Parkplatz des Hotels "Pfalzblick Wald Spa Resort" ab. In diesem Zeitraum muss der bisher unbekannte Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug der Geschädigten gefahren sein. Dabei entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugkarosserie in einer Höhe von 33cm bis 82cm. Es wurde ein Schaden von ca. 750 Euro verursacht.//pidn

