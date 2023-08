Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefahrenstelle auf der Autobahn A8

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 25.08.2023 sorgte ab ca. 15:10 Uhr eine verlorene Ladung für einen Einsatz mehrerer Feuerwehrkräfte, der Polizei und der Autobahnmeisterei. Ein 25-jähriger Mann befuhr mit seinem VW mit Anhänger die A8 von der Anschlussstelle Contwig kommend in Richtung Pirmasens, als ihm ca. 1km nach der AS Contwig trotz Ladungssicherung, vermutlich aufgrund starken Seitenwinds zwei große Kisten mit leeren Gläsern vom Anhänger rutschten und auf die Fahrbahn fielen. Über eine Strecke von ca. 300 m war danach die Richtungsfahrbahn nach Pirmasens auf beiden Fahrspuren inklusive des Standstreifens mit Glasscherben bedeckt. Die A8 wurde in Richtung Pirmasens für ca. 1 Stunde gesperrt, was einen Rückstau bis zur Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler zur Folge hatte. Die Feuerwehr, die mit 45 Einsatzkräften vor Ort war, reinigte die Fahrbahn, die informierte Autobahnmeisterei kümmerte sich um die Entsorgung der Glasscherben. Zu Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern kam es nicht. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell