Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkener Autofahrer schläft in seinem Auto mitten auf der Straße

Weselberg (ots)

Am heutigen Freitagmorgen wurde die Polizei in Waldfischbach von einem Zeugen aus Weselberg verständigt, dass ein Mann mitten auf der Fahrbahn in der Hauptstraße mit seinem Pkw stehen würde. Der Mann sitze auf dem Fahrersitz und habe die Hand auf dem Lenkrad. Ob er Hilfe brauche wusste der Anrufer nicht. Die Streife fuhr zusammen mit dem Rettungsdienst an die Örtlichkeit und weckte den Mann der tatsächlich mit seinem Auto mitten auf der Fahrbahn stand. Direkt bei der Ansprache konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkotest ergab dann auch einen Wert von 1,77 Promille. Der 32 Jahre alte Mann der aus dem Landkreis Kaiserslautern stammt, erklärte dass er mit seinem Pkw auf der Autobahn in Fahrtrichtung Landstuhl unterwegs gewesen sei. Da er müde geworden war, fuhr er von der Autobahn ab und habe dann geparkt um zu schlafen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein ist er erst mal los.

