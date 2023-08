Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall unter Alkoholeinwirkung - Beifahrer verletzt

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend ist es in der Hauptstraße in Waldfischbach zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Ein 66 Jahre alter Mann aus Kaiserslautern befuhr die Landstraße aus Richtung Kaiserslautern kommend in Richtung Waldfischbach-Burgalben. Direkt am Ortseingang prallte er mit seinem Pkw auf ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparktes Auto. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls in die daneben befindliche Grundstückseinfriedung geschoben. Bei der Unfallaufnahme wurde erheblicher Alkoholgeruch bei dem Verursacher festgestellt. Ein durchgeführter Alkotest erbrachte einen Wert von 2,21 Promille. Der Beifahrer im Pkw des Mannes wurde am Rücken verletzt, er wurde ins Westpfalzklinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro.

