Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Aufmerksamer Zeuge führt Polizei zu alkoholisiertem Fahrzeugführer

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (13.11.) gegen 18:25 Uhr hat ein aufmerksamer Zeuge der Polizei gemeldet, dass ein vor ihm fahrender Pkw sehr auffällig unterwegs wäre. In Odenthal sei ihm der Fahrer erstmals aufgefallen, da er in einem Kreisverkehr gegen den Randstein gefahren sei. Auf dem Weg nach Bergisch Gladbach sei er mehrfach trotz Grünlicht zeigender Ampeln sehr spät losgefahren und zudem mehrmals in den Gegenverkehr geraten, so dass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen mussten.

Er folgte dem Pkw bis zu einer Tiefgarage im Bergisch Gladbacher Stadtgebiet und zeigte den eintreffenden Polizisten ein Video auf seinem Smartphone, in dem er die Fahrweise dokumentiert hatte. Die Polizisten suchten den Fahrzeughalter an seiner unweit entfernten Wohnanschrift auf und bemerkten, dass der 60-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille und passte damit zu der beobachteten Fahrweise. Dem Beschuldigten wurden zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration wegen eines möglichen Konsums nach der Fahrt zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell