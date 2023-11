Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zwei Personen bei Wendemanöver von Pkw leicht verletzt

Leichlingen (ots)

Am Montag (13.11.) kam es auf der Straße Nesselrath zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus, bei dem die beiden Insassinnen des Pkw leicht verletzt wurden und ein hoher Sachschaden entstand.

Eine 24-jährige Leverkusenerin hatte gegen 13:30 Uhr die Straße Nesselrath mit ihrem Pkw der Marke Skoda in Richtung Solingen befahren. Mit ihr im Fahrzeug befand sich eine 22-jährige Odenthalerin. In Höhe einer Bushaltestelle beabsichtigte die Skoda-Fahrerin offenbar zu wenden. Nach ersten Erkenntnissen scherte sie zu diesem Zwecke zunächst nach rechts in eine Bushaltestellenbucht aus, um anschließend nach links einzulenken und zu wenden. Dabei stieß sie jedoch mit einem Linienbus zusammen, der sich hinter dem Pkw befand und weiter geradeaus in Richtung Solingen fahren wollte. Der Fahrer des Linienbusses, ein 60-jähriger Kölner, versuchte noch dem Pkw nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden.

Die Skoda-Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Linienbusses sowie die im Bus befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mindestens 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße Nesselrath einseitig in Richtung Leichlingen gesperrt. (th)

