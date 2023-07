Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230730 - 0902 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zeuge überführt Straftäter

Frankfurt (ots)

(di) In der Nacht von Freitag auf Samstag (28./29. Juli 2023) schlugen drei Taschendiebe im Bahnhofsviertel zu. Bei ihrem Opfer hatten sie leichtes Spiel, doch ihr Treiben wurde von einem Zeugen beobachtet. Es erfolgte die Festnahme.

Zunächst schien es so, als wäre das Handeln der drei Taschendiebe in der Kaiserstraße von Erfolg gekrönt. Das Trio suchte sich einen 39-Jährigen als Opfer. Gegen 01:55 Uhr verwickelten zwei der drei Täter den augenscheinlich Betrunkenen in ein Gespräch, während der Dritte dessen Geldbörse unbemerkt aus der hinteren Hosentasche zog.

Doch die Tat geschah nur scheinbar unbemerkt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Diebestrio bei der Tat, verständige die Polizei und verfolgte die Täter in sicherem Abstand bis die Polizisten zugriffen. Alle drei Täter wurden festgenommen. Das Diebesgut hatte sie noch bei sich.

Die Drei Männer im Alter von 16, 26 und 36 Jahren müssen sich nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls verantworten. Bei der Überprüfung der Pesonalien wurde zudem festgestellt, dass bei allen darüber hinaus auch noch Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz vorliegen. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

