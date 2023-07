Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230728 - 0901 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Räuberische Erpressung

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 40-jähriger Mann hielt sich in der Nacht zu Freitag (28. Juli 2023) im Bahnhofsviertel auf, als plötzlich vier Personen seine Wertsachen verlangten.

Der 40-Jährige befand sich gegen 04:20 Uhr in der Taunusstraße, als ihn unvermittelt drei Männer und eine Frau umringten. Schnell kristallisierte sich die Frau als Wortführerin heraus und forderte ihn bedrohlich auf, seine Habe auszuhändigen. Der eingeschüchterte Mann kam der Aufforderung nach und übergab daraufhin sein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse. Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Kaiserstraße. Doch schon kurze Zeit später gelang es einer Streife des 4. Reviers das Quartett in der Elbestraße anzutreffen und vorläufig festzunehmen.

Die Beamten verbrachten die 32-jährige, wohnsitzlose Haupttäterin in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Sie setzten die drei 29, 34 und 39 Jahre alten Männer nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

