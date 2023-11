Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeugmaschinen aus Ford Transit gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (15.11.) gegen 06:45 Uhr bemerkte der Nutzer eines Ford Transit, dass in sein Fahrzeug, welches in der Straße Markt im Stadtteil Bensberg auf einem Parkplatz abgestellt war, eingebrochen wurde. Der Nutzer hatte es am Vortag (14.11.) gegen 17:00 Uhr dort geparkt und ordnungsgemäß verschlossen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verursachten ein Loch in der Schiebetür des Fahrzeuges, wodurch sie diese öffnen konnten und aus dem Fahrzeuginneren zwei Werkzeugkoffer mit mehreren Werkzeugmaschinen im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages stahlen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell