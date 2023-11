POL-RBK: Kürten - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bergisch Gladbach (ots) - Am Dienstag (14.11.) wurde im Stadtteil Hand in eine in Hochparterre liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße eingebrochen. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung gegen 18:15 Uhr verlassen und bei ihrer Rückkehr gegen 20:20 Uhr den Einbruch festgestellt. Der oder die unbekannten Täter hatten ein in Kippstellung ...

