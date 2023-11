Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Juwelierladen

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (16.11.) sind Unbekannte in einen Juwelierladen in der Altenberger-Dom-Straße in Schildgen eingebrochen. Gegen kurz vor 04:00 Uhr Uhr löste die Alarmanlage des Geschäftes aus und der Sicherheitsdienst rief die Polizei.

Bei Eintreffen am Tatort konnten keine Täter mehr angetroffen werden. Offenbar wurde ein Fenster des Ladens gewaltsam aufgebrochen, im Verkaufsraum mehrere Vitrinen und Auslagen eingeschlagen und mehrere Schmuckstücke von unbekanntem Wert gestohlen. Eine genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang negativ. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren zu sichern.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell