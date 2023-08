Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten und einer leicht verletzten Person Kaarst

Neuss-Kaarst (ots)

Am Montag, 14.08.23, gegen 14:29 Uhr, befuhr eine 57-jährige Kaarsterin mit ihrem PKW VW die L381 aus Richtung Neuss kommend in Richtung Kaarst. In Höhe der Einmündung "An der Braunsmühle" geriet sie aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einer 55-jährigen Mönchengladbacherin, die mit ihrem PKW Mercedes die L381 aus Richtung Kaarst kommend in Richtung Neuss unterwegs war. Eine hinter der 55-jährigen fahrende 43-jährige Kaarsterin konnte mit ihrem PKW Opel nicht mehr ausweichen und prallte gegen den vorausfahrenden Mercedes. Die Fahrerin des VW wurde in ihrem PKW eingeklemmt und nach Bergung durch die Feuerwehr mit schweren Verletzungen durch einen RTW einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Fahrzeugführerin des Mercedes musste ebenfalls durch die Feuerwehr aus ihrem PKW geborgen werden und wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Bei beiden Frauen konnte eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die 47-jährige Frau erlitt einen Schock und wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort entlassen. Ihre ebenfalls im PKW befindliche 7-jährige Tochter blieb unverletzt. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurden die Experten eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams hinzugezogen. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe beseitigt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L381 bis 18:20 Uhr komplett gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Kl.

