POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Fahrradfahrer

Korschenbroich (ots) - Der rechte Außenspiegel und vordere Kotflügel eines auf der Bruchstraße in Korschenbroich geparkten Pkw wurde in der Zeit von Freitag (11.08.) 20:30 Uhr bis Samstag (12.08.) 08:30 Uhr beschädigt und der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit. Es konnte jedoch in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug ein Fahrradhelm aufgefunden werden, ob dieser im Zusammenhang mit den Schäden am Pkw steht ...

