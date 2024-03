Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung mit Pfefferspray vor Kneipe in Soest

Soest (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 00:16 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Türstehern einer Kneipe in der Petristraße in Soest und mehreren Gästen.

Was war passiert? Ein 19-jähriges Mädchen aus Ense wurde durch den Sicherheitsdienst der Kneipe verwiesen. Bei ihr bestand der Verdacht dass sie noch nicht volljährig ist, somit sollte sie die Räumlichkeiten verlassen.

Das fand ihre Feundin, eine 20-jährige Werlerin gar nicht gut und mischte sich in das Gespräch ein. So gab wahrscheinlich das eine Wort das Nächste und es kamen noch Freunde der beiden Frauen hinzu.

Am Ende kam es zu einer Rangelei, bei der durch den Sicherheitsdienst auch Pfefferspray eingesetzt worden sein soll. Jedenfalls wiesen drei Geschädigte (30 J., Werl, 28 J. und 28 J. aus Soest) Augenrötungen auf. Einer davon so stark, dass er eine Augenklinik aufsuchen musste.

So fertigt die Polizei nun mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, einfacher Körperverletzung und Beleidigung. Beleidung deshalb, weil der Türsteher, ein 25-jähriger Soester angab, von den Gästen als "Hurensohn", "Bastard" und "Schwuchtel" beschimpft worden zu sein.

