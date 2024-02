Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (159) 52-jähriger Alexander K. aus Schwarzenbruck vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Altdorf (ots)

Wie mit Meldung 156 berichtet, galt der 52-jährige Alexander K. aus Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land) seit dem gestrigen Vormittag (13.02.2024) als vermisst. Am heutigen Mittwochmorgen (14.02.2024) konnte der Mann wohlbehalten angetroffen werden.

Der 52-Jährige war von einem Einkauf in Winkelhaid nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. In den heutigen Morgenstunden verständigte eine Zeugin die Polizei, weil sie den Vermissten in Winkelhaid angetroffen hatte. Er ist wohlauf, wird allerdings derzeit aufgrund einer Unterkühlung in einem Krankenhaus versorgt.

Erstellt durch: Michael Konrad

