POL-SO: Mehrere Personen durch Pfefferspray verletzt

Möhnesee-Stockum (ots) - Einen großen Schreck bekamen die beiden Anwohner eines Einfamilienhauses in der Straße Mestefeld in Möhnesee-Stockum, als sie bei ihrer Heimkehr am 09.03. gegen 21:15 Uhr Geräusche im Obergeschoss feststellten. Auf Rufe, ob dort jemand sei, konnten die Bewohner hören, dass zwei Personen über einen im 1. Obergeschoss befindlichen Balkon auf die darunter befindliche Holzterrasse sprangen. ...

mehr