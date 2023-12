Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Einsätze am Samstag 29.12.2023

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Samstag, den 29.12.2023 gegen 13:00 Uhr zu einer Tragehilfe in die Feldstraße gerufen. Die hauptamtliche Besatzung des HLF unterstützte hier eine Krankenwagenbesatzung ihren Patienten schonend in das Fahrzeug zu transportieren.

Im direkten Anschluss erfolgte der nächste Alarm zu einer Unterstützung bei einer Tragehilfe.

Noch auf Anfahrt zur Einsatzstelle erfolgte eine weitere Alarmierung. Bei einem Gewerbebetrieb an der Haßlinghauser Straße sollte es zu einem Kaminbrand gekommen sein. Hierzu rückten die hauptamtliche Wache, der Einsatzführungsdienst, die ELW-Gruppe sowie der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr aus. Vor Ort konnte kein Schadensereignis festgestellt werden, die gemeldete Rauchentwicklung wird auf das Starten einer Ölheizung zurückzuführen sein.

Die Kräfte des Löschzug 1 konnten so die noch ausstehende Tragehilfe im Bereich Hagener Straße übernehmen. Hier wurde der Patient in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wieder zurück in seine Wohnung im 4. Obergeschoss verbracht.

Am Abend wurde die hauptamtliche Wachmannschaft nochmals um 21:00 Uhr nach Silschede alarmiert. Nach einem häuslichen Sturz wurde auch hier eine Tragehilfe vom Rettungsdienst nachgefordert um den Patienten schonend dem Rettungswagen zuführen zu können. Bis dies möglich war unterstütze die Feuerwehr die Rettungswagenbesatzung bei der Versorgung und der Immobilisierung des Patienten. Der Einsatz konnte nach gut einer dreiviertel Stunde beendet werden.

