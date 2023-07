Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Dank aufmerksamer Zeugen: Vorläufige Festnahme eines Autoknackers; Polizei sucht Falschfahrer und unfallbeteiligten VW; Einbruch in Schnellrestaurant und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche: Fußgänger verursachte Unfall und lief davon - Offenbach

(fg) Einen Schaden von rund 20.000 Euro verursachte ein Fußgänger am späten Samstagabend in der Bieberer Straße im Bereich der 260er-Hausnummern: Anschließend lief der Unbekannte, der eine Glatze hatte, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß war und ein weißes T-Shirt trug, davon. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren zwei Lastkraftwagen mit Anhängern gegen 23.45 Uhr die Bieberer Straße, als der Unbekannte über die nicht im Betrieb befindliche Fußgängerampel in Höhe der Straße "Heusenstammer Weg" die Fahrbahn querte. Der 31-jährige Lastkraftwagen-Fahrer musste laut eigenen Angaben daraufhin abrupt bremsen. Der dahinterfahrende Lastkraftwagen, an dessen Steuer ein 43-Jähriger saß, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Anhänger auf. Der Fußgänger lief in Richtung Bieber davon. Aufgrund des entstandenen Schadens musste der Lastkraftwagen des 43-Jährigen abgeschleppt werden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise zum unbekannten Fußgänger geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Polizei sucht Falschfahrer und unfallbeteiligten VW - Offenbach

(fg) Am Samstagmittag ereignete sich im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße 448 kurz nach dem Stadion am Bieberer Berg ein nicht alltäglicher aber zugleich gefährlicher Vorfall im Straßenverkehr, in dessen Zusammenhang die Polizei nun nach einem VW Golf und einem schwarzen Nissan SUV sucht. Gegen 13 Uhr passierte ein 35-Jähriger in seinem Smart das Stadion auf der Bieberer Straße, um anschließend stadtauswärts auf die Bundesstraße 448 einzubiegen. Im weiteren Verlauf befuhr der Smart-Fahrer den Zubringer zur Bundesstraße. Hierbei nutzte der Offenbacher den rechten von zwei Fahrstreifen. Laut eigenen Angaben sei ein VW Golf auf dem zweiten Fahrstreifen unterwegs gewesen. Im Bereich einer dortigen Rechtskurve sei dann ein schwarzer Nissan entgegengesetzt der Fahrtrichtung stadteinwärts auf der Spur des VW Golf aufgetaucht. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, sei der VW-Fahrer ausgewichen. Aufgrund des entgegenkommenden Falschfahrers habe der Smart-Fahrer zudem stark abbremsen müssen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Die Polizei sucht nun die unfallbeteiligten Fahrzeuge sowie Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Dank aufmerksamer Zeugen: Vorläufige Festnahme eines Autoknackers - Offenbach

(dj) Wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls aus einem Auto im Hessenring (20er-Hausnummern) am frühen Montagmorgen ermittelt derzeit die Kriminalpolizei in Offenbach, nachdem mehrere aufmerksame Zeugen einen 31-jährigen Autoknacker bei seinen kriminellen Aktivitäten beobachteten. Gegen 3.15 Uhr gingen zwei mutmaßliche Diebe den roten VW an und schlugen eine Scheibe ein. Anschließend entwendet der 31-jährige Offenbacher mit seinem Komplizen diverse Arbeitsgeräte aus dem Passat. Ein Passant konnte sich das Kennzeichen des Fluchtautos merken und teilte dies umgehend der Polizei mit. Die alarmierten Beamten konnten kurz darauf einen der Diebe an seiner Wohnanschrift vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des vorläufig Festgenommenen fanden die Beamten die Beute, die dem Tatort zuzuordnen war. Während der 31-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde, befindet sich sein Komplize aktuell noch auf der Flucht. Zeugen des Einbruchdiebstahls, die möglicherweise Hinweise zum zweiten Täter oder zur Tatbegehung geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Werkzeug und Dieselkraftstoff von Firmengelände gestohlen - Mühlheim am Main

(jm) Unbekannte drangen zwischen Samstagabend (22.30 Uhr) und Sonntagabend (22.30 Uhr) auf ein Firmengelände in der Borsigstraße ein und stahlen unter anderem Werkzeug sowie Dieselkraftstoff im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Eindringlinge zerstörten zunächst das Schloss des Tores und verschafften sich anschließend Zugang zum Gelände. Sie öffneten die Schlösser von zwei Containern und entwendeten etliches Werkzeug. Zudem nahmen die Täter unter anderem zwei Rüttelplatten mit und pumpten zusätzlich Dieselkraftstoff von einem Lastkraftwagen ab. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die während des Tatzeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Motorradfahrer schwer verletzt - Offenthal/Bundesstraße 486

(fg) Mit schweren Verletzungen kam ein 50 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagnachmittag nach einem Alleinunfall in ein Krankenhaus. Der Langener befuhr kurz nach 16 Uhr mit seiner Harley-Davidson die Bundesstraße 486. Kurz vor der Einmündung zur Straße "In der Quelle" verlor der Fahrer nach derzeitigem Erkenntnisstand die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Mit schweren Verletzungen kam er umgehend in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

6. Einbruch in Schnellrestaurant - Rodgau/Jügesheim

(jm) Unbekannte brachen am frühen Montagmorgen in ein Schnellrestaurant in der Schwesternstraße (einstellige Hausnummern) ein. Die Täter verschafften sich Zugang zum Objekt, indem sie die Scheibe einer Tür einschlugen. Im Verkaufsraum nahmen die Langfinger Bargeld aus der Kasse mit und verschwanden in unbekannte Richtung. Kurz nach 2.30 Uhr hatte ein Anwohner laute Geräusche gehört und umgehend die Polizei informiert. Anschließend sah er zwei dunkel gekleidete Männer weglaufen. Einer hatte eine Tasche dabei. Die Kripo bittet nun weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. 29-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Dietzenbach

(jm) Polizeibeamte nahmen am frühen Samstagmorgen einen 29 Jahre alten Mann aus Dietzenbach in einem Mehrfamilienhaus im Obernburger Weg vorläufig fest. Zuvor soll sich der 29-Jährige durch Klingeln kurz nach 3 Uhr Zugang zum Treppenhaus verschafft haben. Anschließend begab er sich in den Keller und soll verschiedene Räume durchsucht haben. Ein Anwohner ertappte den mutmaßlichen Dieb und hielt diesen bis zum Eintreffen der Streife fest. Der Verdächtige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und musste mit zur Dienststelle. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten schweren Diebstahls zu. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Dietzenbacher wieder entlassen.

8. Freiwilliger Atemalkoholtest zeigte 1,88 Promille - Hainburg/Landesstraße 3416

(fg) Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei in Seligenstadt gegen einen 45 Jahre alten Mann aus Offenbach nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, auf der Landesstraße 3416. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mercedes-Fahrer aus Rodgau kommend auf der Landesstraße 3416 in Richtung Hainburg unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Hainburg verlor der 45-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr zunächst gegen die auf der entgegengesetzten Fahrbahn liegende Leitplanke, geriet anschließend ins Schleudern und kam letztlich auf dem Grünstreifen neben einem Baum zum Stehen. Der Mercedes Vito wies einen Totalschaden auf. Insgesamt wird der Schaden auf rund 23.500 Euro geschätzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,88 Promille an. Der Fahrer musste daher mit auf die Polizeistation und neben einer Blutprobe seinen Führerschein abgeben. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Bewohner bei Wohnungsbrand schwer verletzt - Hanau

(jm) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Limesstraße ist am Sonntagmorgen ein 50 Jahre alter Bewohner schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer kurz nach 11.30 Uhr in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. Durch die Feuerwehr wurde der Mann mit einer Drehleiter aus der Wohnung gerettet und kam anschließend mit einem Rettungswagen wegen Verdacht auf Rauchgasintoxikation und Verbrennungen in eine Klinik. In diesem Zusammenhang war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Am Gebäude entstand ein Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro. Als Brandursache könnte ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt in Frage kommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu übernommen.

2. Nach Einbruch in Schule: Vier Tatverdächtige festgenommen- Freigericht/Somborn

(fg) Im Rahmen eines Einbruchalarms an einer Schule im Konrad-Adenauer-Ring nahmen herbeigeeilte Polizeistreifen am frühen Sonntagmorgen vier Tatverdächtige im Alter von 15, 17, 18 und 19 Jahren vorläufig fest. Kurz nach 3 Uhr ging der Hinweis über den Sicherheitsdienst ein, dass sich Unbekannte im Schulgebäude aufhalten würden. Aufgrund dieses Hinweises machten sich mehrere Streifen, darunter auch eine Besatzung mit einem Diensthund, auf den Weg zur Schule. Im Gebäude konnten letztlich die vier Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Im Schulgebäude wurden diverse Räume aufgebrochen und auch durchsucht. In der Schule konnte offensichtlich bereitgestelltes Diebesgut, als auch mutmaßliches Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Nach der vorläufigen Festnahme kamen die Tatverdächtigen, die allesamt in Frankfurt wohnen, zunächst mit zur Wache und anschließend ins Polizeigewahrsam.

3. Unfallflucht: Wer hat den grauen Opel beschädigt? - Schlüchtern

(dj) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Straße "Unter den Linden" im Bereich der 30er-Hausnummern ereignet hat. Zwischen 18.30 und 0.30 Uhr stieß ein Unbekannter vermutlich beim Ein- und Ausparken im Bereich des Parkplatzes gegen den grauen Insignia. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den etwa 1.000 Euro teuren Schaden auf der Fahrerseite des Wagens und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizeistation Schlüchtern zu melden.

Offenbach, 17.07.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell