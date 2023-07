Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festgenommen: Eigentümer des gestohlenen Cannondale-Rades gesucht; Zeugen gesucht! Lenkrad, Navi und Instrumententafel entwendet und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festgenommen: Eigentümer des gestohlenen Cannondale-Rades gesucht - Offenbach

(dj) Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe im Alter von 22 und 54 Jahren nahmen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte am frühen Donnerstagmorgen in der Andréstraße in Offenbach vorläufig fest. Ein Zeuge alarmierte die Polizei gegen 1.30 Uhr und gab an, dass er zwei Männer an einem mittels Schloss gesicherten Fahrrad in der Pirazzistraße im Bereich der Hausnummer 41 beobachtete, die mit einem Bolzenschneider das Schloss geknackt haben. Anschließend seien die Beiden mit dem Rennrad in Richtung Main weggelaufen. Die anfahrenden Streifen stellten kurz darauf die zwei beschriebenen Täter in der Andréstraße mit dem gestohlenen Rad fest. Es handelte sich um ein Cannondale des Typs Caad 10. Da die beiden Männer unter anderem keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnten und auf die Täterbeschreibung des aufmerksamen Zeugen passten, wurden sie vorläufig festgenommen. Auf die beiden mutmaßlichen Fahrraddiebe kommt nun jeweils ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen. Die Eigentümerin oder der Eigentümer des gestohlenen Fahrrads ist bisher unbekannt und wird gebeten sich mit einem Eigentumsnachweis, wie zum Beispiel einem Foto oder einer Rechnung, beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

2. Nötigung und Beleidung: Wer sah die Fahr- und Verhaltensweise? - Offenbach

(dj) Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer oder Passanten, die am Donnerstagmittag im Bereich der Waldstraße unterwegs waren. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto die Waldstraße in südliche Richtung entlang, als ihn nach ersten Angaben ein Fahrzeug von hinten überholte und kurz vor ihm einscherte, sodass er offenbar stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Daraufhin stieg der unbekannte Fahrzeugführer aus (im Bereich der 200er-Hausnummern) und beleidigte den 22 Jahre alten Dietzenbacher. Der etwa 30 Jahre alte, 1,80 Meter große Mann mit Dreitagebart und kurzen schwarzen Haaren fuhr anschließend weiter. Der Unbekannte trug ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie Beleidigung und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Polizei sucht Gruppe von Jugendlichen - Offenbach

(fg) Einen 15 bis 16 Jahre alten Jugendlichen mit schwarzem T-Shirt, einer blauen Hose und einer schwarzen Kappe sucht die Polizei in Offenbach nach einem Vorfall am Donnerstagabend im Landgrafenring (Bereich 30er-Hausnummern). Nach derzeitigem Kenntnisstand saß eine 14-Jährige mit einer Begleiterin gegen 20.45 Uhr auf einer dortigen Parkbank, als eine Gruppe von vier Jugendlichen diese passierte. Die Jugendlichen hätten mit einem schwarzgelben Pfefferspray herumgespielt. Im Rahmen des Vorbeilaufens habe einer aus der Gruppe unvermittelt in Richtung der 14-Jährigen aus Offenbach gesprüht; zur medizinischen Behandlung wurde ein Rettungswagen angefordert. Das Quartett machte sich umgehend aus dem Staub. Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Kopfverletzung wurden initiiert. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100.

4. Zeugensuche: Einbrecher offenbar gestört - Dietzenbach

(fg) Bei seiner Tatausführung wurde ein Einbrecher, der am Donnerstagmorgen versuchte in ein Reihenhaus im Sachsenweg einzudringen, womöglich gestört. Ersten Erkenntnissen zufolge klingelte der Unbekannte zunächst an der Wohnungstür des Reihenhauses und begann, nachdem offensichtlich niemand im Haus anwesend war, mit einem Hebelwerkzeug an einem dortigen Fenster zu hantieren. Aus bisher unbekannten Gründen ließ der Täter jedoch von dem Fenster ab und flüchtete. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Wer kann Hinweise zum Zusammenstoß zwischen Auto und Jungen geben? - Rodgau/Jügesheim

(dj) Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem jungen Fahrradfahrer am Montagmittag an der Kreuzung Ludwigstraße/Hochstädter Straße sucht die Polizei den derzeit unbekannten Radfahrer sowie weitere Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 14 Uhr ein 33 Jahre alter Mann aus Jügesheim mit seinem grauen VW Golf die Ludwigsstraße in Richtung Ortsmitte. Parallel zu dem 33-Jährigen Autofahrer fuhr ein Junge mit seinem Drahtesel auf dem linken Bürgersteig in die gleiche Richtung. Nach Angaben des VW-Lenkers wollte er mit seinem Auto nach links in die Hochstädter Straße abbiegen und hielt an, um den etwa 10 bis 11 Jahre alten Jungen mit blonden Haaren die Kreuzung passieren zu lassen. Dabei sei dieser gegen den vorderen linken Kotflügel des Wagens gestoßen und habe sich nach ersten Angaben vermutlich am Knie verletzt. Der Junge setzte seine Fahrt offenbar unbeirrt fort, sodass die Personalien nicht ausgetauscht wurden. Am Golf entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro an der Motorhaube sowie dem Kotflügel. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0, um den genauen Unfallhergang zu klären.

6. Unfall verursacht: Polizei sucht Radfahrer - Seligenstadt

(fg) Bereits vergangenen Freitag (7. Juli) ereignete sich an der Kreuzung der Straßen "Am Hasenpfad" / "Unterbeune" eine Verkehrsunfallflucht, in dessen Zusammenhang die Polizei nun nach dem unfallverursachenden Radfahrer sucht. Dieser sei laut Zeugenangaben etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und habe dunkelblonde Haare. Er war mit einem hellen Oberteil bekleidet. Gegen 22.30 Uhr war ein BMW-Fahrer auf der Straße "Am Hasenpfad" unterwegs und hielt an der Kreuzung zur Straße "Unterbeune" an. Laut den Angaben des Fahrers versicherte er sich, dass kein Fahrzeug aus der vorfahrtsberechtigten Straße kam. Kurz nachdem er angefahren war, sei der Fahrradfahrer plötzlich mit dem BMW zusammengestoßen. Der Radler gab nach der Kollision an, dass er seinen Vater holen wolle und machte sich fußläufig davon; er ließ das rotschwarze Freizeitrad zurück und kam nicht wieder zur Unfallstelle. Die aufnehmende Polizeistreife stellte das Rad sicher und verwahrt dieses zurzeit auf der Polizeistation in Seligenstadt. Am BMW entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

7. Wer sah die Dieseldiebe? - Seligenstadt/Froschhausen

(fg) Auf einer Baustelle in der Straße "An der Lache" waren Dieseldiebe in der Nacht zum Donnerstag am Werk und zapften rund 200 Liter Kraftstoff aus zwei dort abgestellten Arbeitsmaschinen ab. Ersten Erkenntnissen zufolge liegt die Tatzeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr. An den Arbeitsmaschinen entstand zudem ein Schaden von insgesamt 1.000 Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugen gesucht! Lenkrad, Navi und Instrumententafel entwendet - Hanau/Großauheim

(fg) In der Nacht zum Donnerstag schlugen Unbekannte eine Scheibe eines in der Straße "In den Heimerswiesen" abgestellten Audi A5 ein und entwendeten im Anschluss das Lenkrad, das Navigationsgerät sowie weiteres elektronisches Zubehör. Der Eigentümer hatte das weiße Coupé am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, auf dem Parkplatz der Sportanlage Lindenau abgestellt. Als er am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 14.07.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell