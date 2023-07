Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 16.07.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

- Keine Beiträge -

Bereich Main-Kinzig

1. Stromausfall nach Unfallflucht - Neuenschmidten / Gemeinde Brachttal

Gestern Abend gegen 19 Uhr ereignete sich in Neuenschmidten ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen 3er BMW verlor an der Einmündung der B276 in die Mittelstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte einen Stromverteilerkasten. Er kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei konnte den demolierten BMW unweit der Unfallstelle auffinden. Der Fahrer, der als 30 bis 35 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren und Dreitagebart beschrieben wurde, konnte nicht angetroffen werden.

Der Gesamtschaden wird auf zehntausend Euro geschätzt. Der Strom in den angrenzenden Straßen war für etwa drei Stunden ausgefallen.

Zeugen, die sich noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051-827120 mitzuteilen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

- Keine Beiträge -

Offenbach am Main, 16.07.2023, Pradel PvD

