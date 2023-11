Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Verkehrsunfall - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 02.11.2023, haben sich bei einem Verkehrsunfall in Wehr zwei Personen leicht verletzt. Gegen 10:00 Uhr war eine 75-jährige Autofahrerin aus der Bahnstraße auf die bevorrechtigte B 518 eingebogen und hierbei mit einem von links kommenden Pkw zusammengestoßen. Die Frau und der ebenfalls 75 Jahre alte Fahrer des anderen Pkw verletzten sich leicht. Beide wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 11000 Euro.

