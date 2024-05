Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots)

Ein Schwerverletzter und zirka 60.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagabend (25.05.2024) ereignet hat. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem Audi S3 gegen 20.50 Uhr die Mittlere Filderstraße von Plieningen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart-Ost und kam mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zunächst einen Leitpfosten, prallte dann gegen einen Baum und nach etwa weiteren 60 Metern gegen einen weiteren Baum. Dabei wurde sein Fahrzeug um die eigene Achse gedreht, schleuderte mit dem Heck gegen einen weiteren Baum und blieb dann auf der Seite in Endstellung liegen. Die hinzugerufene Feuerwehr musste das Dach des Audi abschneiden um den 47-Jährigen zu bergen. Dieser wurde anschließend schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme bemerkten, dass der 47-Jährigen offenbar alkoholisiert war, veranlassten sie im Krankenhaus eine Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Audi wurde zur Spurensicherung beschlagnahmt. Die Unfallstelle war bis gegen 23.00 Uhr gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell