Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Langenfeld - 2405038

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Mittwochmittag, 8. Mai 2024, gegen 13:15 Uh, befuhr der Fahrer eines Linienbusses die Hauptstraße in Langenfeld aus Fahrtrichtung Bachstraße kommend. In Höhe der Einmündung zur Wilhelmstraße missachtete die Fahrerin eines schwarzen Transporters (ähnlich eines VW Caddy) die Vorfahrt des Linienbusses und bog in die Hauptstraße ein. Mit einer Gefahrenbremsung konnte der Fahrer des Linienbusses nach eigenen Angaben zwar einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Transporter verhindern, jedoch wurden zwei Insassinnen verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 52 und 74 Jahre alten Frauen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die circa 30-40 Jahre alte Fahrerin des schwarzen Transporters trug blonde lange Haaren und ein weiß-graues Langarmshirt. Nachdem sie zunächst Rücksprache mit dem Busfahrer gehalten hatte, entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sie wird gebeten, sich zur Klärung des Sachverhaltes mit der Polizeiwache Langenfeld in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell