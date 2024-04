Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Zeugin sieht Flucht

Am Montag machte sich ein Lkw-Fahrer nach einem Unfall in Deggingen aus dem Staub und hinterließ rund 3.000 Euro Schaden.

Eine Zeugin hatte gegen 8.45 Uhr den Unfall in der Bahnhofstraße beobachtet. Zu dieser Zeit fuhr ein Lkw mit Auflieger und bog von der Bahnhofstraße nach rechts in die Straße Am Park ab. Dabei scherte der Auflieger wohl zu weit aus und stieß gegen einen geparkten Peugeot. Den schleifte der Auflieger noch ein paar Meter mit, ehe der Lkw-Fahrer den Unfall bemerkte und anhielt. Der unbekannte Fahrer stieg aus seinem Lkw aus und begutachtete den Schaden. Allerdings leitete er nicht eine Schadensregulierung in die Wege, sondern setzte sich wieder ans Steuer und fuhr davon. Die Zeugin konnte allerdings nicht das komplette Kennzeichen des flüchtigen Lkw ablesen. Ihr fielen nur die Anfangsbuchstaben RW-? auf und sie merkte sich die Firmenanschrift. Beides teilte sie der Polizei Geislingen mit. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Eine Polizeistreife überprüft nun die Firma im Landkreis Rottweil und sucht nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Der Peugeot wurde auf der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Auflieger dürfte hinten links beschädigt sein. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 3.000 Euro. Die Höhe des Schadens am flüchtigen Lkw ist noch unbekannt. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an.

