POL-BI: Radfahrer an Baustellenabsperrung verunglückt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - An einer Baustelle an der Eduard-Windthorst-Straße haben der oder die Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch, 31.01.2024, eine Gitterbox aufgebrochen und sind mit zwei Elektrowerkzeugen unerkannt entkommen. Ein Verantwortlicher einer Bielefelder Elektrofirma grenzte den Tatzeitraum zwischen Dienstag, gegen 16:00 Uhr, und Mittwoch, gegen 07:00 Uhr, ein. In dem Rohbau in Nähe der ...

