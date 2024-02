Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An einer Baustelle an der Eduard-Windthorst-Straße haben der oder die Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch, 31.01.2024, eine Gitterbox aufgebrochen und sind mit zwei Elektrowerkzeugen unerkannt entkommen.

Ein Verantwortlicher einer Bielefelder Elektrofirma grenzte den Tatzeitraum zwischen Dienstag, gegen 16:00 Uhr, und Mittwoch, gegen 07:00 Uhr, ein. In dem Rohbau in Nähe der Einmündung Ehlentruper Weg entdeckten die Diebe in einer Etage eine verschlossene Werkzeuggitterbox. Nach dem Aufbrechen des Schlosses entwendeten die Unbekannten ein Hilti Bolzensetzgerät und ein Fein Multitool.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu dem Diebstahl oder den entwendeten Elektrowerkzeugen geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell