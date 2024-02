POL-BI: Einbruch in Frühstückslokal

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Senne - Unbekannte brachen am Mittwochabend, 31.01.2024, in ein Wohnhaus in der Straße Im Gartenbrink ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen 18:00 Uhr und 18:25 Uhr gewaltsam Zugang zum Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen und entwendeten Uhren. Anschließend entkamen sie mit ihrer Beute in eine ...

