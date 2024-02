POL-BI: Zeugen eines Einbruchs gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochnachmittag, 31.01.2024, erließ eine Haftrichterin einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen kriminalpolizeilich bekannten Mann. Der 27-Jährige war bereits am 31.12.2023 vorläufig verhaftet und in der Hauptverhandlung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Gegen 16:00 Uhr am Dienstagnachmittag, 30.01.2024, bemerkten Polizisten den 27-jährigen Mann im Bereich ...

