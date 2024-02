Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft: Keine Besserung nach Geldstrafe

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochnachmittag, 31.01.2024, erließ eine Haftrichterin einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen kriminalpolizeilich bekannten Mann. Der 27-Jährige war bereits am 31.12.2023 vorläufig verhaftet und in der Hauptverhandlung zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Gegen 16:00 Uhr am Dienstagnachmittag, 30.01.2024, bemerkten Polizisten den 27-jährigen Mann im Bereich zwischen der Wilhelmstraße und dem Kesselbrink. Dort verkaufte er zusammen mit einer 17-jährigen Bielefelderin Drogen an einen 32-jährigen Mann aus Spenge.

Der 27-Jährige führte zwei Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikamentes sowie Bargeld in einer für Dealer typischen Stückelung mit sich. Bei der 17-Jährigen fanden die Beamten vier Tütchen mit Marihuana. Bei der Durchsuchung des 32-jährigen Käufers wurden ebenfalls vier Tütchen mit Marihuana sichergestellt.

Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die 17-Jährige wurde in einem Jugendwohnheim untergebracht. Sie muss sich nun für den Handel mit Betäubungsmitteln verantworten. Den Käufer erwartet eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Der 27-jährige Wiederholungstäter wurde am Mittwoch, 31.01.2024, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Meldung vom 05.01.2024, 11:01 Uhr, zur letzten Festnahme des 27-Jährigen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5685651

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell