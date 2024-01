Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifensätze von sechs PKW gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte entkamen zwischen Samstagmittag, 27.01.2024, und Montagmorgen nach dem Diebstahl von sechs Reifensätzen unerkannt.

Die Fahrzeuge eines Autohauses standen Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, samt Reifen in dem umzäunten Gelände nahe des alten Güterbahnhofs an der Eckendorfer Straße/ Borsigstraße. Am Montagmorgen, gegen 08:40 Uhr, stellte ein Mitarbeiter des Autohauses fest, dass an sechs nicht zugelassenen PKW der Marke Cupra die Felgen samt Reifen demontiert wurden. Nachdem die Täter die Reifensätze demontiert hatten, transportierten sie ihre Beute vermutlich mit einem Fahrzeug ab.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell