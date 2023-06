POL-ERB: Michelstadt B45: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Zeugen gesucht!

Ober-Ramstadt: (ots) - Am Dienstag (30.05) kam es um kurz nach 20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Erfurter Straße in Ober-Ramstadt. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein am Fahrbahnrand geparkter BMW Z 4 an der Frontstoßstange beim Ausparken beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem grauen Daimler B-Klasse von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als ...

